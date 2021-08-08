مقتل 12 شخصا من أسرة واحدة جراء انفجار فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن أقرباء الضحايا أن المأساة وقعت أمس السبت، عندما انفجرت عبوة ناسفة تحت السيارة التى كانت تقل أعضاء الأسرة فى قضاء سيد كرم. وأسفر الانفجار عن مقتل 12 شخصا، من بينهم 6 أطفال، وأصيب طفلان آخران بجروح.
ولم تتبن أى من الجماعات المسلحة الأفغانية مسؤوليتها عن الانفجار، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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