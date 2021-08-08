حريق جديد في مستشفى عراقي.. ولا إصابات

تمكنت السلطات العراقية من إخماد حريق اندلع داخل مدينة الإمام الحُسين الطبية في محافظة كربلاء، جنوب بغداد، في ثالث حادث من نوع خلال أشهر قليلة.

وقالت مصادر أمنية إن "حريقا اندلع داخل مدينة الإمام الحُسين الطبية في وحدة الغسيل الكلوي".

وأكدت المصادر، لوسائل إعلام عراقية، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، وتمت السيطرة على الموقف دون أي خسائر تذكر".

وفي يوليو الماضي، اندلع حريق في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق، مما أدى حينها إلى مقتل 92 شخصا.

وكان المستشفى يؤوي مصابين بفيروس كورونا، وتبين أن الحريق ناجم انفجار خزان أوكسجين بسبب شرر تطاير من أسلاك تالفة.

وفي أبريل الماضي، أودى انفجار وقع في مستشفى ابن الخطيب إلى مقتل 82 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وتظهر هذه الحوادث المتكررة الحالة المزرية التي تعمل في ظلها المستشفيات العراقية.