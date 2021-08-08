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دوت الخليج :- أعلن الناطق باسم الخارجية ضيف الله الفايز إن الطفلة حلا التي توفيت عائلتها أثر حادث مؤسف في السعودية الجمعة ، قد انتقلت إلى رحمته تعالى هي أيضا اليوم السبت .
وكانت المرحومة حلا ( 7 سنوات ) قد اصيبت بجروح جراء الحادث الذي راح ضحيته جميع عائلتها ، المكونة من خمسة أفراد : الأب والأم وطفلتان " مع حلا " وولد ، في منطقة حائل السعودية أثناء عودتهم إلى الاردن من قطر بينما أعلن المستشفى السعودي مساء اليوم وفاة الطفلة المتبقية متأثرة بإصابتها .
وتعمل الخارجية على المساعدة في نقل جثامين العائلة الأردنية في اقرب وقت وفق الفايز .
افراد العائلة المتوفاة
صور من الحادث الاليم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة آخر طفلة نجت من حادث العائلة الاردنية في السعودية .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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