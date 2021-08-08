الاردن: الذي دهس السبعيني قريب لأحد الأعيان ووزير أسبق

دوت الخليج :- تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي في الاردن عن أن الشخص الذي دهس السبيعيني في محافظة جنوبية نقل الى المستشفى اثر تعرضه للضرب من قبل ذوي المتوفي .

ولم يصدر أي بيان رسمي حتى كتابة هذا الخبر عن الجهات الأمنية ، إلا أن بعض المصادر سربت لأكثر من صفحة بأن الذي قام بعملية الدهس قريب لأحد الأعيان الحاليين ولوزير أسبق .

ولم تتوثق المدينة نيوز من صحة هذه الأنباء في انتظار البيان الرسمي .