الاردن: الذي دهس السبعيني قريب لأحد الأعيان ووزير أسبق

دوت الخليج :- تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي في الاردن عن أن الشخص الذي دهس السبيعيني في محافظة جنوبية نقل الى المستشفى اثر تعرضه للضرب من قبل ذوي المتوفي .
ولم يصدر أي بيان رسمي حتى كتابة هذا الخبر عن الجهات الأمنية ، إلا أن بعض المصادر سربت لأكثر من صفحة بأن الذي قام بعملية الدهس قريب لأحد الأعيان الحاليين ولوزير أسبق .
ولم تتوثق المدينة نيوز من صحة هذه الأنباء في انتظار البيان الرسمي .
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