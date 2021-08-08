دوت الخليج :- رفض وزير التربية محمد ابو قديس تصريحا نسب إلى أمين عام الوزارة قيل إنه تعرض فيه للجنة التعليم النيابية .
وكان النائب بلال المومني رئيس اللجنة ونواب آخرون تحدثوا إلى الوزير بخصوص هذا الأمر خلال اجتماع في مجلس النواب عقد مؤخرا وقالوا إنه صدر عن الأمين العام تصريحات ألغى بموجبها دور لجنة التعليم ، الأمر الذي دفع ابو قديس لإخبار النواب أنه لا يحق لأحد ولا للأمين العام الحديث بذلك .
وقال مهدئا النواب " ما بطلع له " .
وحضر الاجتماع كل من النواب محمد ابو صعيليك وخالد الشلول و ، وطالب الصرايرة ، وفايزة عضيبات ، ، ومحمد عبابنة، اضافة للنواب ناجح العدوان، وروعة الغرابلي وعلي الطراونة، وفراس القضاة وفريد حداد،. وسليمان مشاقبة، وصفاء المومني.
شاهد :
المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. وزير التربية الاردني عن أمين عام الوزارة : "ما بطلع له " ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.