تمويل شخصي مُيسر من خلال شركة إمكان وما هي أنواع المنتجات التمويلية

تقدم شركة إمكان للمنتجات التمويلية تمويل شخصي مُيسر رفقة العديد من أنواع تمويل الأفراد المتضمن التمويل الإضافي وتمويل المشتريات والتمويل الميسر وغيره، مع تحديد شروط ومزايا هذا التمويل التي تتغير بتغير نوع المنتج الذي يريد الحصول عليه العميل، ولعل أشهر هذه التمويلات هو التمويل الميسر والتمويل الإضافي، حيث تصل قيمة التمويل الإجمالية ما بين 2.000 ريال سعودي وحتى 50.000 ريال هذا بالنسبة للتمويل الميسر، أما التمويل الإضافي فيتراوح ما بين 5000 ريال، وحتى مليون ريال لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وحتى مليون ونصف المليون ريال للموظفين في القطاع الخاص.

التمويل الإضافي التمويل الميسر التمويل التأجيري تمويل المشتريات.

تمويل شخصيهي أنواع تمويل شركة إمكان للأفراد

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يتم إتاحة الفرصة لجميع العملاء بالحصول على التمويل الميسر ، ويتاح هذا التمويل لجميع القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة أو شبه الحكومية، ويبدأ هذا التمويل من حيث معدل النسبة السنوية من نسبة وقدرها 44.04%، وفيما يلي أمثلة عن تمويل الأفراد الميسر:

المثال الأول: إذا كان 30,000 ريال سعودي فيتم تقسيط المبلغ علي سنة واحدة وتكون كلفة التمويل 44.04% والمبلغ الشهري الذي يدفعه العميل يبلغ 3.250 ريال المثال الثاني: إذا كان المبلغ 25.000 ريال فإن مدة التمويل تكون 18 شهر، وتكلفة التمويل تصل إلى 43.09%، وتقسيط يبلغ شهريا 1805 ريال سعودي المثال الثالث والأخير: إذا كان 50,000 ريال، فإنه يقسم على 24 شهر ويبلغ القسط الشهري 2916 ريال سعودي، بينما تبلغ تكلفة التمويل بنسبة تصل إلى 42.08%.

كما ذكرنا فإن مبلغ التمويل الميسر الشخصي يتراوح بين 2000 ريال وحتى 50,000 ريال بالحد الأقصى، أو يكون خمسة رواتب للذين يحولون الراتب إلى المصرف، وثلاثة رواتب في حال كان العميل يقوم بتحويله إلى البنوك الأخرى

يتراوح بين 2000 ريال وحتى 50,000 ريال بالحد الأقصى، أو يكون خمسة رواتب للذين يحولون الراتب إلى المصرف، وثلاثة رواتب في حال كان العميل يقوم بتحويله إلى البنوك الأخرى مدة تمويل شركة مكان يتراوح ما بين ثلاثة أشهر وحتى 24 شهر.

ما هي معايير ومزايا تمويل الإسكان الميسررابط القرض الميسر وحساب قيمته

للراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات يتوجب تسجيل الدخول في صفحة تمويل إمكان والقيام بإدخال قيمة التمويل في مكانها المخصص، ومن ثم القيام بوضع خيار من أحد الخيارات الموجودة والانتقال بعدها إلى مدة تسديد التمويل التي تبدأ من 12 شهر وحتى 24 شهر، بعد أن تقوم بالضغط عليها سيتم احتساب مبلغ التمويل بشكل تقريبي.

من الممكن أن تختلف كلفة التمويل بحسب حجم مبلغ التمويل والمدة المختارة من قبل العميل كما يختلف باختلاف السجل الائتماني له

الأرقام التي تظهر للعملاء أثناء حساب العملية أو أمثله التمويل الميسر هي توضيحية فقط، ولا يتم الالتزام بها من طرف الشركة.

ملاحظات هامة حول تمويل الأفراد