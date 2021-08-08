كيفية التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي والاستعلام عن بيانات المستفيدين برقم الهوية

تعمل المملكة العربية السعودية على طرح العديد من الخدمات، وذلك لتوفير كافة الإمكانيات لمواطنيها ولضمان حياة كريمة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لمساعدة الأسر والعائلات الفقيرة والمحتاجة في كافة أنحاء المملكة السعودية، وحيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بوضع نظام الضمان الاجتماعي والذي سيقوم بتوفير الدعم المالي لأكثر من 26000 أسرة في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، كما يمكن لجميع المواطنين بالسعودية الاستعلام عن البرامج الهامة في نظام الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يمكن الاستعلام عن حساب المواطن في نظام الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

نظام الضمان الاجتماعي

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي من اهم الأنظمة والبرامج التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمواطنيها، وذلك لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأفراد والعائلات الفقيرة والتي تحتاج للدعم المالي، ويهدف نظام الضمان الاجتماعي على تطوير الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية، وتقديم الدعم المالي والاحتياجي وفقا لعدد أفراد العائلة أو الأسرة.

طريقة التسجل في برامج الضمان الاجتماعي في السعودية

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ولذلك سوف نقدم لكم من موقع “ثقفني” خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي بشكل سهل وبسيط عبر السطور التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.

ثم قم بالنقر على اختيار “خدمات إلكترونية” الذي يتواجد بالشريط في أعلى الصفحة.

قم بكتابة البيانات المطلوبة التي تظهر أمامك على الشاشة (رقم هوية ،اسم المستخدم، كلمة المرور، رقم الهاتف).

ثم قم بالنقر على أيقونة “اختيار”.

سوف تصلك رسالة على هاتفك للتأكد من عملية التسجيل.

قم بإدخال رمز التأكد الذي يصلك في رسالة على هاتفك والنقر على أيقونة تأكيد.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات بطريقة صحيحة وسليمة سوف تظهر صفحة تخبرك بإتمام عملية التسجيل بنجاح، وحينئذ يمكن الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن الحساب في الضمان الاجتماعي

يهتم الكثير من المواطنين السعوديين بمعرفة افضل الطرق للاستعلام عن حساب الضمان الاجتماعي، وذلك للحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية في السعودية، كما يمكن للمستفيدين من الدعم المالي الاستعلام عن الحساب الخاص به، كما يمكن للمستفيدين التحقق من معلوماتهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية باتباع خطوات بسيطة وسهله، وسوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن الحساب في برامج الضمان الاجتماعي عبر السطور التالية: