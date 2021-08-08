استعلام عن ترقية بالسجل المدني 1442 منصة مسار الرقمية

استعلام عن ترقية بالسجل المدني 1442 في السعودية عن طريق منصة مسار الرقمية لتطوير الموارد البشرية التابعة لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة العمل السعودية حيث يبحث الكثيرين من موظفي الدولة والجهات الحكومية والمنظومة الوظيفية جميعا عن موعد ترقيات الموظفين في السعودية 1442 وسوف نشرح لحضراتكم في هذا المقال طريقة استعلام عن الترقية لموظفي الحكومة السعودية.

استعلام عن ترقية بالسجل المدني

تقدم منصة مسار الرقمية خدمة الاستعلام عن الترقيات برقم السجل المدني الخاص بك وهي خدمة تعمل علي تمكين الجهات الحكومية السعودية من ترقية موظفيها عن طريقين الأولي عن طريق الطرح والمفاضلة والثانية عن طريق الترقية الاستثنائية للموظفين المجتهدين وذوي الأداء والمجهود العالي في العمل كما تقدم منصة مسار خدمة التظلمات والتي من خلالها يتم تقديم التظلم الخاص بك ومتابعة والرد علية من قبل الجهات المختصة وسوف نضع لكم رابط منصة مسار لكي تتمكنوا من الاستفادة من كل هذه الخدمات واكثر بطريقة بسيطة وميسرة.

استعلام عن الترقية 1442

ولمعرفة كيفية الاستعلام عن الترقيات للموظفين 1442 بالسجل المدني يرجي اتباع الخطوات الأتية للاستفادة من هذه الخدمة وهي كما يلي :

الدخول علي منصة مسار الرقمية لأداره وتطوير الموارد البشرية. ثم نذهب إلي أيقونة الترقيات ونضغط عليها. سوف تنقلنا لصفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. خدمة إشغال الوظائف بالترقيات. ثم نقوم بقراة اتفاقية مستوي الخدمة ونشاهد فيديو شرح الخدمة. ثم نقوم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك والاطلاع علي الترقيات الجديدة ومعرفة نتيجة المفاضلة.

الاستعلام عن الترقيات 1442 بالسجل المدني

نضع بين أيديكم الآن رابط استعلام عن ترقية بالسجل المدني 1442 عبر منصة مسار الرقمية لأداره وتطوير الموارد البشرية وسوف تنقلنا بدورها لموقع وزارة العمل السعودية فبعد الضغط علي الرابط السابق للمنصة نرجو اتباع الخطوات السابق ذكرها في اعلي المقال وتنفيذ كافة التعليمات الموجودة علي الموقع أو الموضحة في الفيديو المرفق بالصفحة وسوف يتم الاستفادة من هذه الخدمة علي اكمل وجه كما تقدم لكم منصة مسار الرقمية خدمات كثيرة لموظفي الجهات الحكومية السعودية مثل سجل بياناتك الخاصة في سجل موحد للموظفين ومعرفة كيفية إنهاء الخدمة الخاصة بك.