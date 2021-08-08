الضمان الإجتماعي الجديد بالسعودية وتوضيح خطوات وشروط التسجيل 1443ه‍ ، الضمان الإجتماعي هو أحد أهم مصادر الدعم للفئات المستهدفة بالسعودية وجميع أموال هذا الدعم يتم تجميعها من أموال الزكاة، وهو نظام دعم شهري يتم صرفه لفئات معينة من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، وتنطبق عليهم جميع الشروط المبيّنة بنظام الضمان الإجتماعي، وقد زادت عمليات البحث من قبل السعوديين حول كيفية التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي الجديد 1443ه‍.

أصحاب العجز الدائم أو المؤقت أو من لديه إعاقة وليس لديه قدرة على العمل، أو من بلغ سن الشيخوخة سواء ذكر أو أنثى.

الأسر التي ليس لديها عائل مثل الأرامل، المطلقات، الأسر المعلقة، الأسر المهجورة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن للمخدرات.

الأيتام متوفي الأب أو مجهولين الأبوين.

السعوديين المقيمين بشكل دائم داخل المملكة وتنطبق عليهم الشروط المبينة بلائحة الضمان الإجتماعي، ويستثنى منهم المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، كما يستثني أبناء الأرملة السعودية المتزوجة من أجنبي.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اختيار أيقونة الضمان الإجتماعي.

يقوم المتقدم بتسجيل الدخول في حالة كان لديه حساب، أو إنشاء حساب جديد ويتم كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل ( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ) ثم الضغط على مربع الإقرار ثم التسجيل.

تبدأ في الظهور صفحة تشمل جميع بيانات التواصل مثل البريد الإلكتروني والعنوان و الحساب البنكي.

يتم كتابة جميع بيانات العائل إن وُجد وأيضًا جميع بيانات الأسرة.

إرفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

الضغط على تقديم الطلب ويتم متابعة الطلب من خلال طلباتي.

الاسم الرباعي لمقدم الطلب.

تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

معلومات الاتصال والتواصل.

العنوان الوطني.

رقم الحساب البنكي.

تقديم أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الوزارة.

في حالة توقف المعاش عن العائل أو في حالة فقدانه الأهلية، يتم تقديم اسم التابع البالغ ورقم الحساب البنكي ورقم التواصل.

الفئات المستهدفة من معاش الضمان الإجتماعي وشروط التسجيلكيفية التسجيل بمعاش الضمان الإجتماعي الجديد بالسعودية 1443ه‍المستندات المطلوبة لتسجيل طلب الضمان الإجتماعي الجديد 1443ه‍