رابط التقديم في معاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443، حيث تستعلم فئة كبيرة من المواطنين من العسكريين بالعديد من قطاعات العمل المختلفة بالمملكة العربية السعودية عن شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي، حيث تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من شروط التسجيل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين الذين لديهم رغبة في الحصول علي معاش الضمان، حيث تعمل لائحة الضمان الاجتماعي علي تحديد واختيار الفئات الأكثر استحقاقاً للحصول علي الدعم النقدي الخاص من الوزارة، حيث تختار الوزارة الفئات الأكثر احتياجًا من الأفراد السعوديين مثل المتقاعدين عن العمل وكذلك من أبناء المواطنين السعوديين أو السعوديات المتزوجات من أفراد أجانب، وسوف نوضح لكم شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي للعسكريين المتقاعدين.

شروط صرف الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين عام 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي من خلالها يتم تحديد من يستحق صرف معاش الضمان لفئة المتقاعدين العسكريين، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم للاستفادة من المعاش سعودي الجنسية.

يجب أن تكون إقامة الشخص إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون بحوزة المستفيد أي سجلات تجارية بأي مدينة داخل المملكة.

عدم امتلاك المتقدم أي أملاك شخصية.

يجب أن لا يتعدى عمر المتقدم عن 60 عامًا.

عدم وجود مصدر دخل ثابت للفرد الراغب في الحصول علي معاش الضمان.

ألا يكون الشخص قادرًا على العمل بأي جهة عمل.

يجب أن تكون القيمة الخاصة بالمعاش الذي يتم صرفه أقل من الحد المانع لهيئة الضمان الاجتماعي والتي تم حسابها وفق عدد أفراد الأسرة.

كيفية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي النقدي؟

يتم التسجيل في دعم ومعاش الضمان الاجتماعي الذي تحدده الوزارة من خلال عدد من الخطوات التي تتم لأي مستفيد يرغب في التقديم: