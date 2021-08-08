بعد وفاة فتاة عمرها 14 عاما.. الأمم المتحدة تدين زواج الأطفال في...

دانت الأمم المتحدة ممارسة زواج الأطفال في زيمبابوي، وذلك بعد مصرع فتاة بالغة من العمر 14 عاما أثناء الإنجاب.

وجاء في بيان صدر عن المنظمة، اليوم الأحد: "تشير الأمم المتحدة في زيمبابوي بأسف شديد إلى الأحداث المأساوية التي أدت إلى مصرع ميموري البالغة من العمر 14 عاما أثناء الإنجاب، وتدينها بوضوح".

ودعت المنظمة لوضع حد للعنف تجاه النساء وممارسة زواج الأطفال القسري في زيمبابوي، وكذلك معاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة. وأشارت إلى ان الشرطة المحلية تحقق في ملابسات مصرع الفتاة.