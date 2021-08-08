إجلاء 160 ألف شخص بسبب إعصار لوبيت فى اليابان

جدة - نرمين السيد - وقد وصل إعصار "لوبيت" فى إلى الشاطئ بالقرب من مدينة ماكورازاكى اليابانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". ويبلغ الضغط فى المركز 990 هكتوباسكال، وتصل سرعة الرياح المصاحبة إلى 108 كيلومترات فى الساعة، ويمكن أن يصل هطول الأمطار إلى 300 ملم فى المنطقة يوميا. كما حذر الخبراء من تزايد خطر الانهيارات الأرضية والفيضانات.

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