الاتحاد الأوروبى: الأدلة تؤكد تورط إيران فى الهجوم على السفينة الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن الاتحاد "يدين بأشد العبارات الهجوم غير المشروع على السفينة التجارية ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان أواخر الشهر الماضى.





وفى بيان نشره موقع مجلس الاتحاد الأوروبى، أضاف بوريل: "لا يوجد أى مبرر لهذا الهجوم"، الذى أودى بحياة مواطن رومانى وآخر بريطانى، مؤكدًا على أن "جميع الأدلة المتوافرة تشير بوضوح إلى مسؤولية إيران" فى الهجوم. وتابع وزير خارجية الاتحاد: "هذه الأفعال المتهورة الأحادية الجانب، التى تتعارض مع القانون الدولى وتهدد السلم الدولى، غير مقبولة، ويجب أن تتوقف. يجب ضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولى".

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