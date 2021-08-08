اندلع حريق هائل في مركب نيلي في منطقة الزمالك وسط القاهرة، بينما هرع الدفاع المدني للسيطرة عليه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ألسنة النيران اشتعلت داخل المركب، فيما شوهدت أعمدة دخان كثيفة فوق مكان الحادث. ولم ترد تفاصيل على الفور بشأن المصابين أو الضحايا. وهرع عناصر الإطفاء النهري إلى مكان الحريق، حيث لا تزال الجهود جارية للسيطرة عليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. حريق هائل في مركب نيلي بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.