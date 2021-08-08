دوت الخليج :- أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي على لبنان يشكل انتهاكاً للسيادة والقوانين الدولية.
وقالت الخارجية في بيان، إن "وزيرة الخارجية والمغتربين زينة عكر، وجهت برقية الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة للتقدم بشكوى ضد إسرائيل لإدانة القصف على لبنان بتاريخ بأشدّ العبارات لما يشكّل من انتهاك لسيادته ولميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية لاسيما القرار 1701 ".
وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل وبالتحديد مزارع شبعا توترا متصاعدا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان : سنقدم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة القصف الإسرائيلي على مزارع شبعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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