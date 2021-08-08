إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

دوت الخليج :- تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية ضد لبنان في مجلس الأمن الدولي تحمله فيها المسؤولية عن تدهور الأوضاع.

وقال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في رسالة إلى مجلس الأمن إن الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث في أراضيها.

وقالت إسرائيل إن هجمات حزب الله من شأنها أن تؤدي إلى دمار هائل على لبنان.

من جانبها، وجهت زينة عكر، وزيرة الخارجية والمغتربين اللبنانية برقية الى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى ضد إسرائيل لإدانة القصف الإسرائيلي الذي تعرض له جنوب لبنان منذ 4 أغسطس.

وطالب لبنان الأمم المتحدة بإدانة القصف الإسرائيلي بأشد العبارات لما يشكله من انتهاك صارخ لسيادة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.

ويوم الأربعاء، نفذ الجيش الإسرائيلي أولى غاراته الجوية على لبنان منذ سنوات، معلنا استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية.

فيما أعلن حزب الله، الجمعة، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية، ردا على غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أطلق حزب الله 19 قذيفة صاروخية سقط 3 منها داخل لبنان، وتم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 قذائف في مناطق مفتوحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ليس لديه رغبة في التصعيد عند الحدود الشمالية، وأن إسرائيل "لا تسعى لخوض صراع على نطاق أوسع".

وكالات