آلية بدء العام الدراسي الجديد والفئات المُتاح لها الدراسة عن بُعد بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن آلية بدء العام الدراسي الجديد 1443 هجرية، حيث كشفت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم الوزارة لشئون التعليم العام عن آلية بدء الدراسة والفئات التى سيتم إتاحة الدراسة لها عن بُعد، وقد قامت وزارة التعلم بالمملكة بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية وستكون بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب اعتباراً من يوم الأحد 21 من المحرم 1443 هجرية، الموافق 29 أغسطس 2021 ميلادية، وكل فصل دراستى من الفصول الثلاثة مدته 13 أسبوع وعدد أيام الدراسة 183 يوم.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة بأن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا سيكون لهم الحق فى العودة إلى الدراسة حضورياً من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

كما أضافت الشهري بأن طلاب المرحلة الابتدائية والطلاب الأقل من 12 سنة الذين التحقوا بالصف الأول المتوسط ولم يتلقوا اللقاح والذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من الحصول على لقاح فيروس كورونا سيتاح لهم الدراسة عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

وكشفت ابتسام الشهري عن أن طلاب مرحلة رياض الأطفال سوف يبدأون الدراسة عن بعد من خلال منصة روضتي، وذلك لحين الوصول إلى المناعة المجتمعية أو يوم 30 أكتوبر المقبل أيهما أولاً.

وكانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت بأن عودة منسوبيها من الإداريين والمشرفين فى الإدارات التعليمية سيكون اعتباراً من اليوم الأحد 29 من ذي الحجة الموافق 8 أغسطس 2021.

كما أكدت الوزارة بأن عودة المعلمين والمعلمات إلى التدريس فى جميع مراحل التعليم الدراسية بالمدارس سيكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 محرم 1443 هجرية.

وكشفت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة عن بعض النسب الهامة بخصوص الطلاب وهي:-