استخراج شهادة الثانوية من منصة نتائجي وعبر نظام نور وخطوات طباعه الشهادة

استخراج شهادة الثانوية العامة من منصة نتائجي التي تعد من اهم الخدمات المقدمة من وزارة التعليم السعودي لطلاب الثانوية العامة لتسهيل استخراج الشهادة أو نسخة منها، كما أن منصة نتائجي هو نظام إلكتروني يقدم خدمات طلبات إصدار بدل تالف ومفقود للشهادات، وتعديل البيانات، وإجراء معادلة شهادة، ومتابعة الطلب فيما يخص مراحل التعليم العام، واصبح استخراج الشهادة الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى المدرسة توفيرا للوقت والجهد المبذول ويمكن أيضا استخراجها من خلال نظام نور أو أون لاين ويمكن طباعة نسخة منها بكل سهولة، وتقدم الوزارة العديد من الخدمات الهامة للطلاب الثانوية لضمان التعليم للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتطوير منظومة التعليم والمؤسسات التعليمية والتدريبية، كما تم أتاحه استخراج شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية التي يحتاجها الطالب في بعض الحالات للحصول عليها خاصةً إذا كان يرغب في التقديم بواحدة من الجامعات بالدول الأجنبية التي تطلب نسخة من اصل الشهادة. استخراج شهادة الثانوية العامة من منصة نتائجي الدخول إلى لمنصة نتائجي الإلكترونية. تحدد بدل فاقد أو تالف. كتابة بيانات الطالب. الضغط على زر التالي. ثم كتابة رمز التحقق الذي أرسل إلى الهاتف الخاص بك. بعد ذلك الضغط على زر التالي. أدخال بيانات الخاصة بالشهادة المفقودة. يتم إرفاق المستندات المطلوبة. وصول رسالة على الهاتف لتأكيد الطلب بعد مراجعته. يجب أحضار الشهادة الأصلية للمطابقة. استخراج شهادة الثانوية العامة عبر نظام نور الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور. كتابه اسم المستخدم وكلمه المرور لحساب نور ثم اكتب رمز التحقق . الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. تحديد خانه التقرير. ثم تحديد إشعار الدرجات. يتم اختيار الشهادات التي تريد الحصول عليها. عرض درجات الشهادة التي أردت الحصول عليها. إذا لم يتم ظهور النتيجة سوف ترسل رسالة بأنه لم يتم تسجيل الدرجات. طباعة شهادة الثانوية العامة تسجيل الدخول إلى بوابة نور الإلكترونية. النقر على أيقونة تقارير. ثم اختيار شهادة الطالب المراد طباعتها والضغط عليها. يتم النقر على طباعة الشهادة. بعد ذلك حفظ الملف على هيئة PDF جاهزة للطباعة في أي وقت. استخراج شهادة الثانوية العامة من منصة نتائجياستخراج شهادة الثانوية العامة عبر نظام نورطباعة شهادة الثانوية العامة الوسوم

استخراج شهادة الثانوية العامة من منصة نتائجي التي تعد من اهم الخدمات المقدمة من وزارة التعليم السعودي لطلاب الثانوية العامة لتسهيل استخراج الشهادة أو نسخة منها، كما أن منصة نتائجي هو نظام إلكتروني يقدم خدمات طلبات إصدار بدل تالف ومفقود للشهادات، وتعديل البيانات، وإجراء معادلة شهادة، ومتابعة الطلب فيما يخص مراحل التعليم العام، واصبح استخراج الشهادة الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى المدرسة توفيرا للوقت والجهد المبذول ويمكن أيضا استخراجها من خلال نظام نور أو أون لاين ويمكن طباعة نسخة منها بكل سهولة، وتقدم الوزارة العديد من الخدمات الهامة للطلاب الثانوية لضمان التعليم للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتطوير منظومة التعليم والمؤسسات التعليمية والتدريبية، كما تم أتاحه استخراج شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية التي يحتاجها الطالب في بعض الحالات للحصول عليها خاصةً إذا كان يرغب في التقديم بواحدة من الجامعات بالدول الأجنبية التي تطلب نسخة من اصل الشهادة. استخراج شهادة الثانوية العامة من منصة نتائجي الدخول إلى لمنصة نتائجي الإلكترونية. تحدد بدل فاقد أو تالف. كتابة بيانات الطالب. الضغط على زر التالي. ثم كتابة رمز التحقق الذي أرسل إلى الهاتف الخاص بك. بعد ذلك الضغط على زر التالي. أدخال بيانات الخاصة بالشهادة المفقودة. يتم إرفاق المستندات المطلوبة. وصول رسالة على الهاتف لتأكيد الطلب بعد مراجعته. يجب أحضار الشهادة الأصلية للمطابقة. استخراج شهادة الثانوية العامة عبر نظام نور الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور. كتابه اسم المستخدم وكلمه المرور لحساب نور ثم اكتب رمز التحقق . الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. تحديد خانه التقرير. ثم تحديد إشعار الدرجات. يتم اختيار الشهادات التي تريد الحصول عليها. عرض درجات الشهادة التي أردت الحصول عليها. إذا لم يتم ظهور النتيجة سوف ترسل رسالة بأنه لم يتم تسجيل الدرجات. طباعة شهادة الثانوية العامة تسجيل الدخول إلى بوابة نور الإلكترونية. النقر على أيقونة تقارير. ثم اختيار شهادة الطالب المراد طباعتها والضغط عليها. يتم النقر على طباعة الشهادة. بعد ذلك حفظ الملف على هيئة PDF جاهزة للطباعة في أي وقت. استخراج شهادة الثانوية العامة من منصة نتائجياستخراج شهادة الثانوية العامة عبر نظام نورطباعة شهادة الثانوية العامة

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