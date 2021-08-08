بدأت عملية البحث الإلكترونية جميعها تتجه نحو نتيجة 3 ثانوي عام 2021، وذلك بعد الانتهاء منها يوم 2 أغسطس، أكد وزير التربية والتعليم بأن أعلان نتيجة الثانوية العامة، سيكون بعد انتهاءها بحوالي 10 أيام، لذا من المؤكد أن يتم الإعلان وفتح الستار عنها ما بين 15 إلى 18 أغسطس جاري، وذلك من خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة التربية والتعليم والذي من خلاله سيتم أيضًا أعلان أوائل نتيجة الصف الثالث الثانوي على مستوى الجمهورية.

نتيجة 3 ثانوي عام 2021

يعلم الجميع أن عملية التصحيح ستتم بشكل إلكتروني بحت دون تدخل عنصر بشري، كما من المؤكد أن تتم عملية رصد الدرجات عن طريق المسح الضوئي، لذا من الصعوبة أن نجد تظلمات في الثانوية العامة هذا العام، ومن الجانب الآخر، أكدت وزارة التربية والتعليم أنمها نجحت بشكل كبير في الحد من عمليات تسريب الامتحانات، مقارنة هذا بالأعوام السابقة، ومن نفس المضمون، أكدت الوزارة بأن كل من حاول أو بالفعل قام بتسريب الامتحانات تعرض للمسألة القانونية وتم فصله لمدة عامين.

روابط نتيجة الثانوية العامة 2021

كما هو المعتاد، سيتولى أمر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم، وقد يدخل في هذا الأمر، مجموعة من المواقع الرسمية التابعة للدولة وفي مقدماتهم موقع اليوم السابع، الجميع في صدد ظهور تلك اللحظ، وذلك من أجل الاطمئنان على المستقبل التعليمي ومعرفة المسار القادم من جامعات وكليات، لذا هناك شغف كبير من الطلاب بسرعة أعلانها.

ومن الجانب الآخر، أكد وزير التربية والتعليم، بأن جميع الامتحانات جاءت هذا العام معتمدة على نظام الفهم ومدى استيعاب قدرة الطلاب وطالبات في فهم المقررات الدراسية، لذا فقد جاءت معظم الامتحانات معتمدة هذا النظام، وقد رأي الوزير من قبل، أن هذا النظام سيخلق جيل قادر على بناء مصر الحديثة.