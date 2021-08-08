بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، بدأت عملية البحث تهاجم المواقع الإلكترونية، بحثًا عن روابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021، والتي ستأخذ على عاتقها إعلان نتيجة 3 ثانوي عام 2021، علمًا بأن جميع المؤشرات تؤكد أن موعد إعلان النتيجة سيكون يوم ما بين 15 إلى 18 أغسطس الجاري، وذلك بعض تصريح وزير التربية والتعليم، الذي أكد من خلاله أن إعلان النتيجة سيكون بعد 10 أيام بعد انتهاء امتحانات المقرر لها 2 أغسطس.

روابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021

لذا فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن موقع الوزارة هو من سيتولى هذا الأمر، وقد يساعده في تلك العملية بعض من المواقع الرسمية التابعة للدولة وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، ومن الجانب الآخر، صرحت وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة سيتم الإعلان عنها سريعًا، وذلك لأن عملية التصحيح ستتم إلكترونية دون تدخل بشري، كما هو الحال في عملية رصد الدرجات التي ستعتمد على المسح الضوئي.

نتيجة 3 ثانوي عام

نجحت وزارة التربية والتعليم هذا العام بتحجيم ظاهرة تسريب الامتحانات بشكل قد يكون كبير، مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث قامت بالقبض على كل من حاول وحاول تسريب الامتحانات، وقد تم عرضهم للجان القانونية والتي قامت على الفور من منعهم من الدراسة لمدة عامين، أما بالنسبة للامتحانات هذا العام، فهناك تباين في الآراء بين طلاب نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث أكد الكثير من الطلاب والطالبات بأنها جاءت معتمدة على الفهم ومدى استيعاب المقررات المنهجية دون نظام الحفظ.

ومن نفس المضمون، أكد وزير التربية والتعليم مراراً وتكرارًا، بأن عملية الحفظ والتلقين قد انتهت، وأصبح التعليم يعتمد على الفهم من المقام الأول، ومن الجانب الآخر، ينتظروا طلاب وطالبات نتيجة الشهادة الثانوية العامة هذا الحدث بفارغ الصبر من أجل الاطمئنان على مستقبلهم وسط حالة من القلق.