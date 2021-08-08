بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، بدأت عملية البحث تهاجم المواقع الإلكترونية، بحثًا عن روابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021، والتي ستأخذ على عاتقها إعلان نتيجة 3 ثانوي عام 2021، علمًا بأن جميع المؤشرات تؤكد أن موعد إعلان النتيجة سيكون يوم ما بين 15 إلى 18 أغسطس الجاري، وذلك بعض تصريح وزير التربية والتعليم، الذي أكد من خلاله أن إعلان النتيجة سيكون بعد 10 أيام بعد انتهاء امتحانات المقرر لها 2 أغسطس.روابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021
لذا فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن موقع الوزارة هو من سيتولى هذا الأمر، وقد يساعده في تلك العملية بعض من المواقع الرسمية التابعة للدولة وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، ومن الجانب الآخر، صرحت وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة سيتم الإعلان عنها سريعًا، وذلك لأن عملية التصحيح ستتم إلكترونية دون تدخل بشري، كما هو الحال في عملية رصد الدرجات التي ستعتمد على المسح الضوئي.نتيجة 3 ثانوي عام
نجحت وزارة التربية والتعليم هذا العام بتحجيم ظاهرة تسريب الامتحانات بشكل قد يكون كبير، مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث قامت بالقبض على كل من حاول وحاول تسريب الامتحانات، وقد تم عرضهم للجان القانونية والتي قامت على الفور من منعهم من الدراسة لمدة عامين، أما بالنسبة للامتحانات هذا العام، فهناك تباين في الآراء بين طلاب نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث أكد الكثير من الطلاب والطالبات بأنها جاءت معتمدة على الفهم ومدى استيعاب المقررات المنهجية دون نظام الحفظ.
ومن نفس المضمون، أكد وزير التربية والتعليم مراراً وتكرارًا، بأن عملية الحفظ والتلقين قد انتهت، وأصبح التعليم يعتمد على الفهم من المقام الأول، ومن الجانب الآخر، ينتظروا طلاب وطالبات نتيجة الشهادة الثانوية العامة هذا الحدث بفارغ الصبر من أجل الاطمئنان على مستقبلهم وسط حالة من القلق.
الوسوم
بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، بدأت عملية البحث تهاجم المواقع الإلكترونية، بحثًا عن روابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021، والتي ستأخذ على عاتقها إعلان نتيجة 3 ثانوي عام 2021، علمًا بأن جميع المؤشرات تؤكد أن موعد إعلان النتيجة سيكون يوم ما بين 15 إلى 18 أغسطس الجاري، وذلك بعض تصريح وزير التربية والتعليم، الذي أكد من خلاله أن إعلان النتيجة سيكون بعد 10 أيام بعد انتهاء امتحانات المقرر لها 2 أغسطس.روابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021
لذا فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن موقع الوزارة هو من سيتولى هذا الأمر، وقد يساعده في تلك العملية بعض من المواقع الرسمية التابعة للدولة وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، ومن الجانب الآخر، صرحت وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة سيتم الإعلان عنها سريعًا، وذلك لأن عملية التصحيح ستتم إلكترونية دون تدخل بشري، كما هو الحال في عملية رصد الدرجات التي ستعتمد على المسح الضوئي.نتيجة 3 ثانوي عام
نجحت وزارة التربية والتعليم هذا العام بتحجيم ظاهرة تسريب الامتحانات بشكل قد يكون كبير، مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث قامت بالقبض على كل من حاول وحاول تسريب الامتحانات، وقد تم عرضهم للجان القانونية والتي قامت على الفور من منعهم من الدراسة لمدة عامين، أما بالنسبة للامتحانات هذا العام، فهناك تباين في الآراء بين طلاب نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث أكد الكثير من الطلاب والطالبات بأنها جاءت معتمدة على الفهم ومدى استيعاب المقررات المنهجية دون نظام الحفظ.
ومن نفس المضمون، أكد وزير التربية والتعليم مراراً وتكرارًا، بأن عملية الحفظ والتلقين قد انتهت، وأصبح التعليم يعتمد على الفهم من المقام الأول، ومن الجانب الآخر، ينتظروا طلاب وطالبات نتيجة الشهادة الثانوية العامة هذا الحدث بفارغ الصبر من أجل الاطمئنان على مستقبلهم وسط حالة من القلق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.