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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل فرص عمل للمعلمين www.mol.gov.jo توظيف وزارة العمل الأردنية في المقال التالي
رابط تسجيل فرص عمل للمعلمين www.mol.gov.jo في المملكة الأردنية الهاشمية هذا ما قامت وزارة العمل بالمملكة بالإعلان عنه اليوم الأحد، حيث قام موقع الوزارة الرسمي على فيس بوك بالإعلان عن وظائف متاحة للمعلمين الأردنيين للعمل في دولة الإمارات، وخاصة في إمارة أبو ظبي، وذلك بأحد المدارس الخاصة وذلك باتباع جميع الشروط اللازمة وضرورة إرسال السيرة الذاتية في خلال ثلاثة أيام على رابط الموقع.
موقع وزارة العمل الأردنية
حيث قام موقع الوزارة بالنشر عبر موقعه وأيضا عبر أحد الصحف الرسمية للمعلمين بالأردن عن فرص عمل متاحة لهم فيعدد من التخصصات للعمل في أحد المدارس الخاصة في إمارة أبو ظبي الإماراتية، وهو فرصة عمل جيدة لشباب المعلمين ممن لديهم خبرة لا تقل عن عامين للعمل وتحسين المستوى خارج المملكة، وذلك أيضا حرصا من الوزارة على توفير العديد من فرص العمل في العديد من المجالات.
الوظائف المطلوبة في الإمارات
- يكون مطلوب معلمة من Kg1 إلى الصف الأول.
- وأيضا معلمين الصف الثاني فما فوق من الذكور والإناث.
- ويطلب أيضا معلمين في مادة الرياضيات.
- مطلوب معلمين في مادة العلوم.
- وأيضا معلمين ICT.
شروط الوظائف المتاحة
قامت الوزارة بوضع شروط عامة للعمل في دولة الإمارات أو للعمل في الخارج بشكل عام في وظائف وزارة العمل، على أن يكون على الجميع الالتزام بها ومنها:
التسجيل على رابط تسجيل فرص عمل للمعلمين www.mol.gov.jo
- يتم الدخول على رابط وزارة العمل الأردنية.
- يقوم المعلم بإرسال السيرة الذاتية واتباع جميع الخطوات اللازمة وإضافة جميع الخطوات.
- يتم التسجيل في خلال ثلاثة أيام فقط.
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