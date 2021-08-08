عاجل.. العراق: اندلاع حريق فى مستشفى الحسين بكربلاء

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر الأمنى إن "حريقا اندلع داخل مدينة الإمام الحُسين الطبية فى "وحدة الديلزة". وأكد المصدر العراقى أن "فرق الدفاع المدنى تمكنت من إخماد الحريق"، لافتًا إلى أنه "تمت السيطره على الموقف دون أى خسائر تذكر".

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