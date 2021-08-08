ووهان الصينية تنتهى من فحوص كورونا الجماعية

جدة - نرمين السيد - انتهت مدينة ووهان الصينية، اليوم الأحد، من إجراء الفحوص الجماعية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بين السكان المحليين، وهى الحملة التى جاءت فى أعقاب ظهور حالات إصابة محلية جديدة فى المنطقة التى كانت أول منطقة يظهور فيها الوباء.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج"، أعلنت حكومة ووهان خلال مؤتمر صحفى، اليوم، فحص 11.3 مليون، حيث غطت الفحوص معظم سكان المدينة باستثناء طلاب الجامعات الذين يقضون العطلة الصيفية والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات. وقال مسؤولون، إنه تم اكتشاف 9 حالات إيجابية خلال الفحوص، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأعلنت حكومة المدينة عن الفحوص على مستوى المدينة، يوم الثلاثاء، بعد تسجيل 3 إصابات محلية مؤكدة يوم الإثنين الماضى، إضافة إلى 6 إصابات تم تسجيلها أمس السبت.

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