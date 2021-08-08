السعودية تمنح أسر موظفي الصحة المتوفين بكورونا تعويضات

بدأت السعودية، الأحد، صرف مبلغ 500 ألف ريال (133 ألف دولار) لأسر موظفي القطاع الطبي والصحي المتوفين جراء وباء كورونا، منذ تسجيل أول إصابة في المملكة في مارس 2020.

وكانت السعودية قررت في أكتوبر الماضي منح المبلغ لذوي المتوفي العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، سواء كان مدنيا أم عسكريا، وسعوديا أم غير سعودي.

وأكدت الرياض حينها أن القرار رجعي ويسري "اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس" في 2 مارس 2020.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أنه تم البدء في صرف "مبالغ المشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب جائحة كوفيد-19 من العاملين في القطاع الصحي... مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة".

وتسعى المملكة لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في إطار جهودها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد.

وتقول وزارة الصحة السعودية إنه تم إعطاء أكثر من 29 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا لسكان المملكة، على ما أوردت "فرانس برس".