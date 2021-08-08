شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين بالمملكة

يبحث عدد كبير من المقيمين بالمملكة عن طريقة الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية، وتعتبر خدمة القروض للمقيمين من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية إلى الوافدين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وخدمة القرض الشخصي من أهم الخدمات التمويلية التي يمكن الحصول عليها من العديد من البنوك السعودية، وفقاً للشروط الموضوعة من قبل كل مصرف، وتمنح هذه القروض خدمة السداد إلى فترات مختلفة، كما يمكن الحصول على قيمة تمويل عالية لتناسب الاحتياجات الخاصة بالعميل.

تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين بالتقسيط

من الجدير بالذكر أن القرص الشخصي للمقيمين هو أحد العناصر التمويلية التي تقدمها بنوك السعودية إلى الوافدين إليها، حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التي يرغب العميل في الحصول عليها، ويتم تغطية الأزمات المالية أو تكاليف الزواج، أو ليتمكن العميل من شراء سيارة أو منزل، أو العديد من الأغراض الشخصية الأخري، وتعتمد قيمة تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين بالتقسيط على عدد من العوامل، ومن أهمها قيمة الدخل الشهري للعميل، والقدرة على السداد والتاريخ الائتماني للعميل، ومن أهم مميزات هذا التمويل أنه يتم الحصول عليه بدون ضمانات، ولكن بفائدة مرتفعة نسبياً، مقارنة مع القروض الأخرى.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل

يتم البحث كثيراً من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية عن شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل. حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم، حيث تم وضع عدد من الشروط اللازمة للحصول على هذا النوع من التمويل. وتتلخص هذه الشروط في السطور التالية:

يجب تقديم كشف حساب بنكي عن آخر ثلاثة أشهر.

يشترط أن يكون كشف الحساب مختوما من بنك معتمد داخل المملكة.

كما يشترط أن يكون الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص لا يقل عن 400 ريال سعودي.

أن تبدأ نسبة الاقتطاع عن 33% من راتب المقترض.

يحب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة.

أهم المنصات التي تقد تمويل شخصي سريع وبدون كفيل أو وجود ضامن هي منصة سلفة وبدون تحويل الراتب. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإجراءات التمويل تتم خلال 15 دقيقة فقط، وكذلك من أهم البنوك التي تعطي للمقيمين والمواطنين قرض شخصي بدون كفيل وبالتقسيط بنك الراجحي والبنك الأهلي السعودي وبنك الاستثمار السعودي وبنك الجزيرة.