وظائف وزارة العمل الأردنية www.mol.gov.jo فرص عمل للمعلمين في أبو ظبي

وظائف وزارة العمل الأردنية www.mol.gov.jo حيث قامت الوزارة اليوم الأحد الثامن من أغسطس 2021 بالإعلان عن عدد من الوظائف المتاحة للأردنيين في مدارس الإمارات الخاصة، حيث قامت الوزارة بالإعلان للأردنيين الراغبين في العمل خارج المملكة والحصول على خبرات أكبر وفرص أفضل أن يقوموا بالتسجيل الإلكتروني وتقديم السرية الذاتية على الرابط الخاص بالوزارة.

وظائف للمعلمين الأردنيين 2021

حيث قامت الوزارة اليوم بنشر بيان مفصل عبر موقعها أن هنالك عدد من الوظائف متاحة للمعلمين بالمملكة الأردنية الهاشمية للراغبين في السفر إلى الخارج وتحسين الدخل، وذلك حرصا من الوزارة على توفير فرص العمل الجيدة للمعلمين والتخلص من نسب التكدس والبطالة بين صفوف البعض منهم، وذلك بتوفير فرص عمل متنوعة لهم، كما تقوم الوزارة بمطالبة المنتمين لها بتحديث البيانات الخاصة بهم باستمرار والحصول على الخبرات والكفاءات الأفضل لتكون لهم الأفضلية في التنافسية على العمل المتميز داخل وخارج المملكة، مع اتباع شروط التشغيل والخطوات اللازمة، والتي ذكرها الموقع.

شروط التقديم في وظائف الإمارات

تكون هنالك عدد من الشروط العامة للتوظيف في المملكة وخارجها في الوظائف المتاحة في أبو ظبي بالإمارات والتي يكون من أهم تلك الشروط:

مطلوب معلمة من Kg1 إلى الصف الأول.

معلمين الصف الثاني فما فوق ذكور/ إناث.

مطلوب معلمين رياضيات.

معلمين علوم.

وأيضا معلمين ICT.

الوظائف المتاحة بالمدرسة الخاصة في أبو ظبيكيفية التسجيل في وظائف وزارة العمل الأردنية www.mol.gov.jo

أعلنت الوزارة أن العمل يكون بأحد المدارس الخاصة في أمارة أبو ظبي بالإمارات ويتم التسجيل الإلكتروني وإرسال السير الذاتية بالخطوات التالية: