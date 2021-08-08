رابط نتائج التوجيه الجامعي الجزائر 2021 التعليم العالي إعلان النتائج عبر orientation-esi.dz

رابط نتائج التوجيه الجامعي الجزائر 2021، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع الموعد الذي حددته وزارة التعليم العالي لإعلان نتائج التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا، حيث من المقرر إعلان نتائج التوجيه الجامعي للمرحلة الأولي من التسجيلات الجامعية اليوم الأحد الموافق 8/8/2021، على أن يتم استخراج النتائج إلكترونياً مساء اليوم، فقد تم إعلان نتائج شهادة البكالوريا بالجزائر 2021 منذ فترة، وعقب ذلك تم إعلان روزنامة التسجيلات الجامعية للعام 2021-2022، وخلال السطور التالية نوضح لكم رابط استخراج النتائج للتوجيه الجامعي.

الدخول على الموقع الإلكتروني “orientation-esi.dz“.

كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

إدخال الرقم السري.

الضغط على عرض النتيجة.

طباعة شهادة التوجيه.

رابط استخراج نتائج التوجه الجامعي الجزائر 2021

التسجيلات الجامعية الجزائر 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي في الجزائر عقب إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة 2021، فتح باب التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا من خلال روزنامة حددت فيها مواعيد التسجيل وإعلان نتائج التوجيه، حيث تُعلن اليوم نتائج التوجيه الجامعي للمرحلة الأولي، على أن تتم المرحلة الثانية بالمقابلات الشخصية للمرشحين للمدارس العليا، وليتمكن الطلبة والطالبات الحاصلين على البكالوريا الذين لم يحصلوا على اختيار من بين الاختيارات المتاحة للجامعات، التقديم خلال المرحلة الثانية التي تبدأ من الإثنين الموافق 9 أغسطس وتستمر حتي 11 من نفس الشهر.

إعلان نتائج التوجيه الجامعي إلكترونياً

يعتبر إعلان نتائج التوجيه الجامعي بالجزائر أحد أهم الخطوات التي يتم من خلالها دخول المرحلة الجامعية، واستكمالاً لجهود وزارة التعليم العالي الجزائرية فإنها توفر إعلان النتائج إلكترونياً، ضمن خطة الوزارة في توفير خدماتها للطلاب إلكترونياً حفاظاً على سلامة الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا.

وزارة التعليم العالي الجزائرية

تعمل وزارة التعليم العالي الجزائرية على توفير أفضل وأسهل الوسائل الإلكترونية لتقديم خدماتها للطلاب.

ضمن خطة الوزارة في التحديث والتطوير الذي تسير على نهجه غالبية الدول المجاورة خلال الفترة الحالية.

بعد ما شهده العالم مؤخراً بسبب كوفيد 19 وزيادة أعداد المصابين والوفيات.

ومحاولات كافة الحكومات للاتجاه نحو الطرق الإلكترونية الحديثة.

وبالفعل قامت وزارة التعليم العالي الجزائرية بعمل تحديثات لموقع التسجيلات الجامعية، حتي يقبل عمليات التسجيل مهما زاد عددها وكذالك إعلان نتائج هذه التسجيلات للدخول للجامعات 2021.