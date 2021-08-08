هنا نتائج التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر عبر orientation.esi.dz نتائج التوجيه الجامعي 2022

يبحث الطلاب الناجين في البكالوريا عن نتائج التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر، والتي ينتظرها الطلاب بشغف كبير لمعرفة الكليات المترشحين لها، والتي أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية عن إعلانها اليوم 8 أغسطس وفق روزنامة الوزارة التي أعلنتها سابقاً، فنتائج التوجيه الجامعي المرحلة الأولى سوف ترفع عبر الرابط الإلكتروني orientation.esi.dz مساء اليوم، وفق ما صرح به مسئولين في وزارة التعليم العالي وتشير التسريبات إلي أن نسبة القبول في المرحلة الأولى تخطت أل 70% من المتقدمين لها، ووفق لبرنامج وزارة التعليم العالي فأن المرحلة الثانية سوف تبدأ غداً الإثنين 9 أغسطس، وفيما يلي ألية أستخراج نتائج التوجيه الجامعي إلكترونيا للطلاب.

رابط نتائج التسجيلات الجامعية 2021

يمكن للطلاب أتباع الخطوات التالية للإطلاع على نتائج التوجيه الجامعي 2022/2021 التي يبحث عنها الطلبة.

الدخول على رابط النتائج الرسمي orientation.esi.dz. كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب. تسجيل الرقم السري الموجود في الاستدعاء. الضغط على عرض النتائج لتظهر لك نتيجة التوجيه.

موقع نتائج التوجيه الجامعي 2022

بعد أن أعلنت وزارة التربية الجزائرية نتيجة توجيهي 2021، بدأ بعدها مباشراً التفكير في نتائج التسجيلات الجامعية لمعرفة الكليات التي تتناسب مع مجموعهم، وتعمل وزارة التعليم العالي على عمل النسب الموزونة للنتائج مع الأماكن الشاغرة في الجامعات الجزائرية، لتحديد الحدود الدونيا في كل كلية في المرحلة الأولى والتي يحلم الطلبة بالالتحاق بها، نظراً لأن الكليات المتاحة بها هي كليات القمة كما يحلوا للطلبة تسميتها.

رابط نتائج التسجيلات الجامعية 2021

بعد أن تعلن نتائج اليوم للمرحلة الأولى يتم غداً فتح التسجيل للمرحلة الثانية، والتي ستمر بنفس روزنامة المرحلة الأولى من تسجيل للرغبات وتأكيدها، ومن ثم عمل المراجعات لنسب النجاح من وزارة التعليم العالي وبعدها يتم إعلان نتائج المرحلة الثانية، ونفس الأمر في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية

من أنشط الوزارات في الحكومة الجزائرية ومن أهمها فهي يقع تحت مسئوليتها 108 مؤسسة تعليمية، مقسمة إلي 54 جامعة حكومية، 9 مراكز جامعية، 19 مدرسة وطنية عليا، 15 مدرسة عليا، 11 مدرسة عليا للأساتذة في 48 ولاية هم عدد ولايات الجزائر تهدف الوزارة لمواكبة التطور في العلم، لكي تعمل على تأهيل الكوادر العلمية التي تعمل على نهضة البلاد في المستقبل.