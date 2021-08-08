الصين تطالب أمريكا بوقف التدخل فى شؤون هونج كونج

جدة - نرمين السيد - طالبت الصين الولايات المتحدة باحترام السيادة الصينية، ووقف التدخل فى شؤون هونج كونج، ردًا على تحرك الرئيس الأمريكى جو بايدن، لتوفير ملاذ آمن مؤقت لبعض سكان هونج كونج.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الاخبارية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، فى بيان إن المذكرة التى وقعها الرئيس الأمريكى فى الخامس من أغسطس أظهرت تدخلاً جسيمًا فى الشؤون الداخلية لهونج كونج والصين. ومن المقرر أن تسمح الخطوة الأمريكية لمواطنى هونج كونج المتواجدين فى الولايات المتحدة بالبقاء فى البلاد لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

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