جدة - نرمين السيد - وأطلق الفلسطينيون الحملة خلال اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة فى مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأخر بالتزامن أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مدينة غزة، حيث رفع المشاركون لافتات مكتوبة تطالب بإنهاء الاعتقال الإدارى الذى يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتستخدمه إسرائيل لمعاقبة الفلسطينيين دون أى اعتبار.
ومن جانبه، قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين فى منظمة التحرير، قدرى أبو بكر، خلال الاعتصام فى رام الله، إن "الاعتقال الإدارى تستخدمه إسرائيل لعقاب الفلسطينيين بدون أى اعتبار قانونى"، لافتًا إلى أن الحملة ستستمر لأسابيع وتشمل تحركات داخلية وخارجية لمناهضة الاعتقال الإدارى فى سجون الاحتلال.
وأعلن نادى الأسير الفلسطينى، أن 13 أسيرًا فلسطينيًا لدى إسرائيل، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإدارى، لافتًا إلى أن أغلب المضربين محتجزون فى سحن "النقب الصحراوى".
وحذر النادى من أن الأسرى المضربين عن الطعام يواجهون أوضاعًا صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت "جراء تعنت ورفض السلطات الإسرائيلية الاستجابة لمطلبهم، والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإدارى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطينيون يطلقون حملة ضد الاعتقال الإدارى الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.