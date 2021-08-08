فيديوجراف.. العالم يتعرض لأسوأ موجة حر منذ عقود

جدة - نرمين السيد - يشهد العالم هذا العام أسوأ موجة حرارة منذ عقود، حيث تجاوزت الحرارة فى بعض المدن الأوروبية 40 درجة. فمنذ بداية العام، دمرت حرائق أكثر من 13 ألفا و500 هكتار فى اليونان، مقابل 7500 فى المتوسط فى هذه الفترة من العام بين 2008 و2020.





واستمرارا لهذا السيناريو، زحفت النيران فى كاليفورنيا حيث دمر أكبر حريق يجتاح كاليفورنيا بلدة صغيرة فى شمال شرق الولاية، ما أدى إلى إذابة أعمدة الإنارة وتدمير مبانٍ تاريخية، بعد ساعات من إصدار أوامر للسكان بإخلاء المنطقة. وعلى صعيد متصل، سجلت إيطاليا أكثر من 800 حريق فى يوم واحد، وخاصة مدينة بيسكارا الإيطالية، الواقعة فى أبروتسو مع ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة ورياح دافئة، انتشرت النيران بسرعة ما أدى إلى إجلاء حوالى 800 من السكان المحليين. وكشفت الجزائر عن تسجيل 350 بؤرة حريق تسببت فى إتلاف أكثر من 10 آلاف هكتار.

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