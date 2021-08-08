حساب المواطن دخول حساب| موعد نزول حساب المواطن لهذا الشهر بالتاريخ الهجري وشروط الأهلية المستفيدين

تزايدت معدلات البحث عن موعد نزول حساب المواطن لهذا الشهر وشروط حساب المواطن لتسجيل حساب جديد، حيث يهتم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية بالإستفسار عن حساب المواطن الدفعة 45 والتي سوف يتم إيداعها خلال أيام قليلة حيث شهدت محركات البحث إقبالاً كبيراً بالمملكة لمعرفة موعد وكيفية الإستعلام عن نتائجة خلال الوقت الحالي وهو ما سنوافيكم به خلال هذا التقرير والإجابة على الإستفسارات التي يبحث عنها المواطن فيما يخص الدفعة 45 لحساب المواطن دخول حسابي.

حساب المواطن دخول حسابي

والإستعلام عن حساب المواطن عبر الشبكة العنكبوتية حيث تزايد البحث عن كلمة حساب المواطن دخول حسابي. وذلك عبر محركات البحث ما جعلنا نرصدها عبر الخطوات التالية:-

أن يفتح موقع حساب المواطن الدفعة 45 من خلال الرابط الخاص بها

في الخطوة الثانية يقوم بإختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الجانبية.

وثالث خطوة يختار الاستعلام عن الأهلية.

والخطوة الرابعة يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.

ثم بعد ذلك يقوم بإدخال رمز الهوية الوطنية وإدخال رقم التحقق البشري.

والخطوة الخامسة والأخيرة يقوم بالنقر علي زر الاستعلام ليتمكن من الإستعلام من خلال النتائج التي ستظهر أمامه على الفور.

شروط حساب المواطن

وللحصول على الدعم المادي لحساب المواطن الدفعة 45 لا بد من توفر عدد من الشروط استحقاقية للمواطن تجيز له الحصول على الدعم وهي كالتالي:-

أن يكون المتقدم لحساب المواطن سعودي ويحمل الجنسية ويقيم على أرض المملكة.(لكن هناك إستثناء لابن والابنة للمواطن والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل).

أن يكون المستفيد مقيم داخل حدود المملكة وعلى أراضيها بصورة دائمة ولا يمكث خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا والا فسيفقد شرط من شروط الأهلية.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة وتعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

موعد حساب المواطن لهذا الشهر

وحول موعد حساب المواطن لهذا الشهر فإنه من المقرر أن يحل موعد نزول حساب المواطن يوم الثلاثاء المقبل غرة محرم 1443 والموافق 10 أغسطس 2021، أو اليوم التالي الأربعاء.

وحساب المواطن هو دعم مادي للأسرة ذات الدخل المتواضع بهدف إعانتهم ومساعدتهم وسد حالة تأثرهم بالإجراءات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الحالية.

وانطلق هذا البرنامج الحكومي في عام 2017 ولا يزال قائم لدعم المستحقين حتى اليوم.

ومن المفترض أن تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بإيداع الدفعة رقم 45، ويستطيع المستفيد أن يستعلم عن نتائج الأهلية عبر القيام ببعض الخطوات.