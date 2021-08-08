رابط نتائج التوجيهي الجامعي الجزائر عبر orientation-esi.dz موقع نتائج التوجيهي الجامعي

رابط نتائج التوجيهي الجامعي الجزائر لحاملي البكالوريا للعام الدراسي الجديد، حيث يستطيع الطالب أو الطالبة الاستعلام عن نتائج التوجيهي الجامعي، عبر رابط orientation-esi.dz، فبعد أن انتهى جميع الطلاب والطالبات في الجزائر، من تدوين رغباتهم وتحديد الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، وتم عملية فرز أوراق المتقدمين حسب الرغبات، ولذلك فإن جميع الطلاب في انتظار وترقب لموعد إعلان النتيجة، لمعرفة الكلية التي سوف يستكملون فيها مشوارهم التعليمي، وقد وفرت الوزارة رابط إلكتروني لكي يتم من خلاله معرفة النتيجة بكل سهولة، حيث يستطيع الطالب أو الطالبة معرفة النتيجة وهو جالس في مكانه، دون الحاجة للذهاب إلى المؤسسات التعليمية والاختلاط والازدحام والتعرض لخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، لذلك سوف نقوم بموافاتكم بموقع النتائج، وطريقة وآلية الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني” المتميز.

رابط نتائج التوجيهي الجامعي

فقد تقدم ألاف الطلاب والطالبات للالتحاق بالكليات والمعاهد في الجزائر، بعد أن تم حصولهم على شهادة البكالوريا، وحدد كل طالب رغباته والكليات التي يرغب في الالتحاق بها، لذلك الجميع في انتظار ظهور النتيجة في شغف وترقب شديد، لمعرفة أي الكليات سيكمل بها دراسته الجامعية، حيث أن الدراسة الجامعية تختلف تماماً عما سبق، وكثر السؤال عن موقع نتائج التوجيهي الجامعي، وطريقة معرفة النتيجة من خلال الرابط الرسمي الذي تم توفيره لهذا الغرض.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

يتم الآن استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة. وخاصةً في مجال التعليم. فقد تم عمل منصات تعليمية ومواقع إلكترونية لرفع جميع النتائج إلكترونياً. وسهلت التكنولوجيا الحديثة الاستعلام عن النتائج بعدة خطوات نذكرها فيما يلي: