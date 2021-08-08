رابط نظام نور وخطوات التسجيل برقم الهوية عبر الرابط الجديد للنظام noor.moe.gov.sa

رابط نظام نور وخطوات التسجيل، من أهم الأمور التي يهتم المواطنون بالسعودية لمعرفتها الآن هو رابط نظام نور وكيفية التسجيل من خلاله، حيث توفر منصة نور التعليمية الكثير من الخدمات التعليمية التي يحتاجها جميع الطلاب في كافة مراحل التعليم، والتي تشمل التقديم في المراحل التعليمية، ومعرفة مواعيد الاختبارات، ومعرفة نتائج الطلاب بالتفصيل في كل مادة بالإضافة إلى المزيد من المعلومات المختلفة التي تهم الطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية، ومن خلال التقرير التالي، سوف نوضح لكم بالتفصيل طريقة وخطوات التسجيل في نظام نور.

رابط نظام نور وخطوات التسجيل

من أكثر الأمور التي شهدت بحثا كبيراً في الفترة الأخيرة هو رابط نظام نور وخطوات التسجيل فيه للحصول على كافة الخدمات التعليمية التي يتيحها للطلاب وأولياء الأمور من خلاله بشكل مميكن، ويمكن الآن لجميع المهتمين بهذا الامر الدخول على نظام نور على شبكة الانترنت للتسجيل وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:-

للتسجيل في نظام نور يتم اولا الدخول على الرابط الرسمي للنظام .

. ومن ثم يقوم باختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

عليه بإدخال سجل ولي الأمر في الخانات المخصصة.

بعد ذلك يقوم بإدخال اسم المستخدم.

يختار أيقونة تسجيل طالب جديد.

الآن عليه إدخال البيانات التالية (رقم الهوية / الإقامة) 4تاريخ الميلاد.

يجب كذلك تحديد الصف التابع له الطالب.

وكتابة اسم المدرسة حسب إدارة التعليم.

وملء خانات الإقرار والتعهد.

نظام نور للتعليم عن بُعد في المملكة السعودية

بعد الاطلاع على تفاصيل رابط نظام نور وخطوات التسجيل فيه، نود أن نخبركم بتفاصيل المنصة التي أطلقتها الحكومة السعودية في إطار تطوير النظام الإلكتروني للحصول على الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب، وخاصة في ظل الخطر الذي تعرض له المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتيح نظام نور الجديد لأولياء الأمور متابعة أداء أبنائهم وتيسير عملية استكمال العام الدراسي، كما يتيح النظام تسجيل الطلاب في المراحل التعليلية الجديدة بدءاً من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم التسجيل بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة.