رابط فحص 100 دولار شهر 8 للإستعلام عن المنحة القطرية وصرف الدفعة الجديدة

رابط فحص 100 دولار شهر 8، في مثل هذا الوقت من كل شهر تتزايد عمليات البحث حول المنحة القطرية التي تنتظرها آلاف العائلات الفلسطينية التي تنطبق عليهم معايير الحصول على أموال المنحة البالغة 100 دولار شهري، والتي تساعدهم بشكل كبير في المعيشة في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها بسبب الاحتلال الاسرائيلي، حيث نجحت الحكومة القطرية خلال الثلاث سنوات الماضية في تقديم تلك المنحة للمواطنين المتضررين في قطاع غزة ، تقدر تلك المنحة بحوالي 10 ملايين دولار، يتم توفير جزء من تلك الأموال على شكل وقود لإمداد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة ، والجزء الآخر يتم توزيعه على شكل مساهمة مالية للعاملين في القطاع، وجدير بالذكر أنه قد تأخر صرف المنحة لمستحقيها خلال شهري يونيو ويوليو، بسبب رفض رئيس الوزراء الإسرائيل إدخال الأموال إلى القطاع ، وذلك بزعم منه أن هذه الأموال ستعاد إلى حماس.

رابط فحص 100 دولار شهر 8

أعلنت الجهات المعنية بدولة قطر عن تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 8، وذلك ليتمكن المواطنين من الاستفسار عن تفاصيل صرف المنحة الخاصة بشهر أغسطس الجاري، وكذلك للاطلاع على قوائم الأشخاص المشمولين لصرف دفعة أغسطس 2021 ، ويمكن للجميع القيام بذلك بعد دخول الأموال إلى القطاع عند استكمال اتفاقية آلية تبادل المعلومات.

رابط فحص 100 دولار شهر 8 للإستعلام عن المنحة القطرية

يبحث الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الآن عن رابط فحص 100 دولار شهر 8، للاطمئنان عن استمرار صرف المنحة، وخاصة بعد اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي على دخول أموال قطرية إلى قطاع غزة، وعليه فقد اقترحت حكومة الاحتلال آلية جديدة يتم من خلالها صرف المنحة القطرية بأن يتم استبدال الطريقة بتوزيع المنحة على شكل قسائم أو كوبونات بدلاً من توزيعها على شكل نقود، ولكن تم قبول ذلك بالرفض من قبل يحيى السنوار زعيم حركة حماس، ووفقاً لما جاء من تصريحات في مختلف وكالات الأنباء الفلسطينية ، فإنه من المنتظر أن يتم صدور قرار في ذلك الشأن خلال الأيام المقبلة.