مقتل 12 شخصا من أسرة واحدة جراء الانفجار في أفغانستان

أفادت قناة "Aryana News" بأن 12 شخصا من أسرة واحدة قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في ولاية باكتيا بشرق أفغانستان.

ونقل القناة عن أقرباء الضحايا أن المأساة وقعت أمس السبت عندما انفجرت السيارة التي كانت تقل أعضاء الأسرة على عبوة ناسفة في قضاء سيد كرم. وأسفر الانفجار عن مقتل 12 شخصا بمن فيهم 6 أطفال. وأصيب طفلان آخران بجروح.

ولم تتبن أي من الجماعات الأفغانية مسؤوليتها عن الانفجار.