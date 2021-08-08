عاجل.. تونس: اعتقال أحد المتطرفين فى مدينة جرجيس

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر أمنى تونسى، اليوم الأحد، اعتقال أحد المتطرفين فى مدينة جرجيس، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أكد مصدر أمنى تونسى، اليوم الأحد، اعتقال أحد المتطرفين فى مدينة جرجيس، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل. وتقع مدينة جرجيس فى جنوب شرق تونس، ويحيطها البحر المتوسط جنوبا وشمالا وشرقا.

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