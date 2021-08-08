تونس تعلن أعداد المقبلين على حملة التطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - بدأت حملة واسعة للتطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد فى تونس، اليوم الأحد، حيث اصطف الآلاف من التونسيين أمام مراكز تقديم اللقاحات لتلقى الجرعات، فى محاولة للحد من انتشار الوباء فى البلاد.





ووصلت ملايين الجرعات من الهبات الدولية إلى تونس، حيث تسعى البلاد لتدارك تعثر حملة التطعيم التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى، عبر تنظيم يوم مفتوح للمواطنين، بعدما عانت البلاد من موجة وبائية عاتية سجلت تونس خلالها 10 آلاف إصابة يومية و100 حالة وفاة.

وجندت الرئاسة التونسية وزارات الصحة والتربية والدفاع والداخلية من أجل إنجاح الحملة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين اليوم، وذلك منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية فى البلاد يوم 25 يوليو الماضى.

وبحسب التقارير التونسية، توافد نحو 500 شخص على معهد حى التحرير قرب العاصمة حتى الساعة التاسعة صباحًا. وقال معتمد المنطقة: "نسعى لتطعيم 2000 شخص فى هذا المركز، وعلى المستوى الوطنى تخطط السلطات لتطعيم 650 ألف شخص، ولكن يمكننا الوصول إلى عدد أبعد من ذلك".

ويشارك فى الحملة نشطاء من منظمات المجتمع المدنى ومتطوعون من عدة قطاعات مهنية، فيما تكفلت وسائل النقل الخاصة والعمومية بنقل المواطنين مجانا إلى مراكز التلقيح البالغ عددها أكثر من 330 مركزاً فى أنحاء البلاد.

وأشارت إحصاءات السلطات الصحية فى تونس إلى تلقى 145 ألف مواطن للقاح حتى الساعة 11 صباحًا، فى حين بلغ إجمالى الحاصلين على اللقاح مليون و404 آلاف منذ مارس الماضى.