إيران: تعيين محمد مخبر نائب أول لرئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الإيرانى الذى تم تنصيبه مؤخرًا، إبراهيم رئيسى، اليوم الأحد، تعيين محمد مخبر دزفولى فى منصب النائب الأول للرئيس، حسبما أفاد نبأ عاجل لوكالة "فارس" الإيرانية، منذ قليل.





يذكر أن السياسى الإيرانى محمد مخبر كان يشغل منصب رئيس تنفيذ أمر الإمام الخمينى سابقًا، ثم رئيسًا لمجلس إدارة بنك سينا، ونائب محافظ خوزستان. وولد محمد مخبر فى دزفول بإيران، وحصل على الدكتوراة فى القانون، إلى جانب دراسات فى الإدارة.

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