مصر.. لهذا السبب زادت كميات المياه ببحيرة السد العالي

أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، الأحد، تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، مما أدى إلى ارتفاع كميات مياه النهر المتدفقة إلى لبحيرة السد العالي، جنوبي مصر.

وأضاف عبد العاطي أن السلطات المصرية للتعامل مع الأمر أطلقت كميات مياه إضافية من المياه في النيل لغسيل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووجه عبد العاطي أثناء اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل مع القيادات التنفيذية بالوزارة بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

واستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجها بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة.

ووجه وزير الري المصري بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.