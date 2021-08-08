التقديم للصف الاول الثانوي 2021 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم tansiksec.emis.gov.eg

التقديم للصف الاول الثانوي، من أكثر الأمور التي لاقت الكثير من عمليات البحث مؤخراً هو تفاصيل التقديم للصف الاول الثانوي، والتنسيق الخاص بتلك المرحلة، وعليه فقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل ذلك وعن الرابط الذي خصصته لتقديم الصف الأول الثانوي 2021، وقد أكدت الوزارة أن تفعيلها لهذا الرابط كان في إطار حرصها على أن تكون جميع الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور في المنظومة التعليمية مميكنة، وذلك تسهيلا عليهم للحصول على ما يريدونه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا.التقديم للصف الاول الثانوي
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الآن لجميع الطلاب الراغبين في التقديم للصف الاول الثانوي أن يقوموا بذلك بكل سهولة من خلال موقعها الإلكتروني، باتباع بعض الخطوات البسيطة التي نذكرها لكم فيما بعد، وقد كشفت الوزارة عن الموعد الذي يبدأ فيه التسجيل، على أن يكون فور الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي والانتهاء من إعلان نتيجته، وسوف يكون ذلك في خلال أيام قليلة من الآن، وأضافت الوزارة أن التقديم للصف الأول الثانوي، سوف يتم وفق الحد الأدنى للتنسيق الذي تقرره مديريات التربية والتعليم بحسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الإعدادية.خطوات التقديم للصف الاول الثانوي 2021
كشفت وزارة التربية والتعليم عن الخطوات الصحيحة التي يتبعها الطالب أثناء التقديم للصف الاول الثانوي، وهي كالتالي:
- أولاً يقوم الطالب بفتح الرابط الخاص بتقديم الصف الاول الثانوي.
- بعد ذلك عليه بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به.
- ومن ثم يقوم بالضغط على زر «تسجيل الدخول».
- عند نجاح عملية تسجيل الدخول يجب ادخال البيانات بدقة.
- ثم النقر على أيقونة «الدخول إلى التنسيق».
- عند ظهور خريطة التنسيق يحدد الطالب رغباته، وفقاً للمجموع الذي تخص غليه في امتحانات الشهادة الإعدادية.
- يقوم الطالب بالضغط على «زر إملاء الرغبات»
- ثم الضغط على «زر مراجعة الرغبات».
- ويجب تحديد اسم المدرسة المراد الالتحاق بها.
- بعد التأكيد على كافة البيانات المرسلة، ينتظر الطالب نتيحة القبول، حيث يتم ذلك من خلال ارسال رسالة نصية عبر البريد الالكتروني المرفق.
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التقديم للصف الاول الثانوي، من أكثر الأمور التي لاقت الكثير من عمليات البحث مؤخراً هو تفاصيل التقديم للصف الاول الثانوي، والتنسيق الخاص بتلك المرحلة، وعليه فقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل ذلك وعن الرابط الذي خصصته لتقديم الصف الأول الثانوي 2021، وقد أكدت الوزارة أن تفعيلها لهذا الرابط كان في إطار حرصها على أن تكون جميع الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور في المنظومة التعليمية مميكنة، وذلك تسهيلا عليهم للحصول على ما يريدونه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا.التقديم للصف الاول الثانوي
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الآن لجميع الطلاب الراغبين في التقديم للصف الاول الثانوي أن يقوموا بذلك بكل سهولة من خلال موقعها الإلكتروني، باتباع بعض الخطوات البسيطة التي نذكرها لكم فيما بعد، وقد كشفت الوزارة عن الموعد الذي يبدأ فيه التسجيل، على أن يكون فور الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي والانتهاء من إعلان نتيجته، وسوف يكون ذلك في خلال أيام قليلة من الآن، وأضافت الوزارة أن التقديم للصف الأول الثانوي، سوف يتم وفق الحد الأدنى للتنسيق الذي تقرره مديريات التربية والتعليم بحسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الإعدادية.خطوات التقديم للصف الاول الثانوي 2021
كشفت وزارة التربية والتعليم عن الخطوات الصحيحة التي يتبعها الطالب أثناء التقديم للصف الاول الثانوي، وهي كالتالي:
- أولاً يقوم الطالب بفتح الرابط الخاص بتقديم الصف الاول الثانوي.
- بعد ذلك عليه بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به.
- ومن ثم يقوم بالضغط على زر «تسجيل الدخول».
- عند نجاح عملية تسجيل الدخول يجب ادخال البيانات بدقة.
- ثم النقر على أيقونة «الدخول إلى التنسيق».
- عند ظهور خريطة التنسيق يحدد الطالب رغباته، وفقاً للمجموع الذي تخص غليه في امتحانات الشهادة الإعدادية.
- يقوم الطالب بالضغط على «زر إملاء الرغبات»
- ثم الضغط على «زر مراجعة الرغبات».
- ويجب تحديد اسم المدرسة المراد الالتحاق بها.
- بعد التأكيد على كافة البيانات المرسلة، ينتظر الطالب نتيحة القبول، حيث يتم ذلك من خلال ارسال رسالة نصية عبر البريد الالكتروني المرفق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم للصف الاول الثانوي 2021 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم tansiksec.emis.gov.eg على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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