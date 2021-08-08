التقديم للصف الاول الثانوي 2021 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم tansiksec.emis.gov.eg

التقديم للصف الاول الثانوي، من أكثر الأمور التي لاقت الكثير من عمليات البحث مؤخراً هو تفاصيل التقديم للصف الاول الثانوي، والتنسيق الخاص بتلك المرحلة، وعليه فقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل ذلك وعن الرابط الذي خصصته لتقديم الصف الأول الثانوي 2021، وقد أكدت الوزارة أن تفعيلها لهذا الرابط كان في إطار حرصها على أن تكون جميع الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور في المنظومة التعليمية مميكنة، وذلك تسهيلا عليهم للحصول على ما يريدونه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا.

التقديم للصف الاول الثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الآن لجميع الطلاب الراغبين في التقديم للصف الاول الثانوي أن يقوموا بذلك بكل سهولة من خلال موقعها الإلكتروني، باتباع بعض الخطوات البسيطة التي نذكرها لكم فيما بعد، وقد كشفت الوزارة عن الموعد الذي يبدأ فيه التسجيل، على أن يكون فور الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي والانتهاء من إعلان نتيجته، وسوف يكون ذلك في خلال أيام قليلة من الآن، وأضافت الوزارة أن التقديم للصف الأول الثانوي، سوف يتم وفق الحد الأدنى للتنسيق الذي تقرره مديريات التربية والتعليم بحسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الإعدادية.

خطوات التقديم للصف الاول الثانوي 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الخطوات الصحيحة التي يتبعها الطالب أثناء التقديم للصف الاول الثانوي، وهي كالتالي: