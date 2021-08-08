نتيجة الثانوية العامة 2021 في مصر ورابط الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 في مصر، بعد المعاناة التي شهدها طلاب الثانوية العامة لمدة عام دراسي كامل، ينتظرون الآن في حالة من القلق والتوتر لتكليل تعبهم بالنجاح، وعليه فقد كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن موعد الكشف عن تفاصيل ظهور نتائج الثانوية العامة لهذا العام، موضحاً أنه تبذل كافة لجان الكونترول قصارى جهدها للانتهاء من عمليات التصحيح وتجهيز النتائج لإعلانها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وأضاف الدكتور شوقي مؤكداً أن عملية التصحيح تتم بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الماسح الضوئي.

نتيجة الثانوية العامة 2021 في مصر

شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على جميع الطلاب ضرورة متابعة كافة البيانات الرسمية التي يتم إعلانها على المواقع الرسمية أو خلال شاشات التليفزيون من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021في مصر، أما بخصوص موعد ظهور النتائج فلم يتم تحديد أي موعد رسيماً لظهورها حتى الآن.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 في مصر بالاسم ورقم الجلوس

وفقاً لما أعلنته مصادر مسؤولة بداخل وزارة التربية والتعليم أنه من المفترض أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب ومن المتوقع أن يكون ذلك في منتصف شهر أغسطس الجاري، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وقد أكدت المصادر أن ما يُثار الآن على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انخفاض نتيجة الطلاب هذا العام و حصول نسبة قليلة من الطلاب على مجموع عالي، ليس له أي علاقة بالحقيقة و عار تماماً عن الصحة وشددت الوزارة على الطلاب و أولياء الأمور ضرورة عدم الانسياق أو الالتفات لمثل هذه الاشاعات التي تثير القلق في نفوسهم بغير داعي.

وعلى نفس هذا الصدد أكدت مصادر من لجان الكونترول المعنية بتصحيح أوراق الامتحانات للطلاب أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المواد التي تم تصحيحها حتى الآن مُرضية ومبشرة بالخير إلى حد كبير، وأشارت إلى أن عمليات التصحيح تتم الآن بشكل منتظم و ممنهج مع الالتزام بأقصى حد من الدقة والشفافية ليحصل كل طالب على حقه بالكامل.