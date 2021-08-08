مصرع شرطية وإصابة آخر في إطلاق نار في شيكاغو

أفادت قناة "WGN" الأمريكية بمقتل شرطية واحدة وإصابة آخر في حادث إطلاق النار الذي وقع، مساء أمس السبت، في مدينة شيكاغو الأمريكية.
وأضافت القناة أنه تم بعد الحادث نقل الضابطين المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى، مشيرة إلى إن الشرطية توفيت فيما بعد.
من جانبها أفادت صحيفة "Chicago Tribune" بأن المشتبه به في التورط بحادث إطلاق النار أصيب بجروح، وتم نقله إلى المستشفى أيضا.
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