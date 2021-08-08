وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحرينى تطوير العلاقات المشتركة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزيانى‬⁩، اليوم الأحد، فى العاصمة المنامة.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزيانى‬⁩، اليوم الأحد، فى العاصمة المنامة. ودار بينهما حديث مستفيض حول سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف وتبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية المُتلاحقة.

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