شعبية رئيس وزراء بريطانيا تتراجع لأدنى مستوياتها

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع للرأى نشرته صحيفة "ذا أوبزيرفر"، اليوم الأحد، عن تراجع شعبية رئيس الوزراء البريطانى المحافظ بوريس جونسون، إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى المنصب قبل عامين.





وبحسب التقرير، يعارض أكثر من 49% من الناخبين إدارة جونسون، التى أمرت فى 19 يوليو الماضى بإزالة جميع القيود المضادة لانتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بـ 34% يؤيدونها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فإن ذلك الفارق السلبى الذى بلغ 15% تمثل أسوأ درجة يصل إليها جونسون حتى الآن خلال عمله رئيسًا للحكومة، فى يناير الماضى، حينما كانت المملكة المتحدة تواجه واحدة من أصعب موجات الجائحة.

كما سجل الاستطلاع تراجعًا فى شعبية زعيم حزب العمال، كير ستارمر، حيث أبدى 28% من الناخبين رضائهم عن عمله مقابل 39% غير راضين.

وعلى الرغم من تراجع شعبية جونسون، مازال حزبه المحافظين يحافظ على ريادته فى نوايا التصويت إذا أجريت انتخابات عامة فى المملكة المتحدة الآن، حيث سيصوت 42% من الناخبين للحزب المحافظ مقابل 35% لحزب العمال المعارض.