أفضل مبادرة إنسانية.. الشباب العربى يحتفى بـ حياة كريمة فى يوم الشباب

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة مشيرة أبو غالى، رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، أن المكتب التنفيذى لمجلس الشباب العربى المكون من 19 دولة عربية، اختار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية بالوطن العربى، وأنه سيتم تكريم المبادرة خلال الاحتفالية التى ينظمها مجلس الشباب العربى باليوم العالمى للشباب 2021، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة مائتان شاب وشابة من 22 دولة عربية ولفيف من المنظمات الدولية والاقليمية وحضور للشخصيات العامه العربية، وذلك يوم الخميس المقبل بمقر الجامعة العربية.





وقالت أبو غالى فى بيان لها اليوم، إن المكتب التنفيذى لمجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، والممثل لعدد 19 دولة عربية، تابع بكل شغف وتركيز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، الذى أطلقها عام 2019، فى خضم حقبة زمنية زادت فيها التحديات الجسام على مصر، مشيدًا بحرص الرئيس السيسى على وضع الأسر المصرية الأكثر احتياجًا على رأس أولويات أجندة عمله اليومى وما يتم إنجازه يوميًا لرفع المعاناة عن هذه الأسر ودعمها المستدام، بما يليق بمكانة مصر العظيمة. وأشارت أبو غالى إلى أن قرار أعضاء المكتب التنفيذى جاء بالإجماع على تكريم المبادرة باليوم العالمى للشباب، وهو اليوم الأنسب ليتصدر احتفال الشباب العربى تكريم وتقدير أضخم مبادرة تنموية وأنسانية شهدتها مصر والعالم فى العصر الحديث "مبادرة حياة كريمة"، التى وضعت القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والاستثمار فى تنمية وبناء الإنسان بالمفهوم الشامل على رأس أولويات عملها، وكذلك استهدفت تحديث كافة جوانب الحياة لعدد 4.584 قرية فى جميع محافظات مصر، والتى تضم 58% من إجمالى سكان مصر، وركزت على الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والصحى والتعليمى والاقتصادى والسكنى وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى.

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