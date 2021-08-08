بينيت: حزب الله وإيران يجران لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "صوت بيروت إنترناشونال"، شدد بينيت على أن إسرائيل لن تقبل بأن يتم إطلاق الصواريخ على أراضيها بغض النظر عن هوية من يطلقها.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر منذ سقوط قذاف صاروخية، أُطلقت من مناطق فى جنوب لبنان، على منطقة كريات شمونة فى إسرائيل.