هجوم جديد يستهدف أبراج الكهرباء في العراق

أعلنت شركة كهرباء عراقية، الأحد، توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى شمالي البلاد، نتيجة تعرضه لما قالت إنه عمل تخريبي بعبوة ناسفة.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث الذي تتعرض له البينة التحتية الخاصة بالكهرباء في العراق، مما يفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل ذروتها في أشهر الصيف.

وقالت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان: "إن خط شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف توقف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي، من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (23)".

وأوضحت أن التفجير أدى سقوط البرج وحدوث تقطع في الأسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر في محافظة نينوى".

وأكدت أن التفجير أدى إلى تقليل الطاقة الكهربائية في عموم المحافظة.

وقالت الشركة إنها شرعت في إعادة نصب البرج وإصلاح الأضرار بالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة الكهرباء.

وبحسب السلطات العراقية، فقد تعرضت شبكة الكهرباء في شمالي البلاد، خلال الأيام الماضية، إلى سلسلة من العمليات التخريبية أدت إلى توقف عدة خطوط نقل للتيار وسقوط 16 برجا كهربائيا في محافظتي نينوى وكركوك.