آلية صرف معاش الضمان الاجتماعي 1443 وخطوات التقديم

آلية احتساب وصرف معاش الضمان الاجتماعي 1443، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، حيث يتم احتساب قيمة المعاش بخطوات معينة يتم اتباعها بمجرد عرضها من خلال موقعنا ثقفني، حيث يعتمد العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية على صرف معاش الضمان الاجتماعي باعتباره يساهم في تخفيف الأعباء في ظل الظروف الصعبة، وقد قامت الوزارة بفحص العديد من الطلبات في الفترة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني نعرض خطوات التقديم لمعاش الضمان الاجتماعي وآلية الصرف واحتسابها وشروط التقديم.

يقوم الشخص المستفيد بتقديم طلب رسمي لصرف معاش الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم التقديم من خلال المكتب أو من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الاتصال برقم الهاتف الخاص بوزارة الموارد البشرية. تضمين نموذج الطلب جميع البيانات الأساسية للمستفيد إرفاق نموذج الطلب المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية إرفاق ما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة

خطوات التقديم لصرف معاش الضمان الاجتماعي:

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أشارت إلى ضرورة تسجيل البيانات بشكل صحيح دون أخطاء، وأن البيانات التي يتم تسجيلها هي:

الاسم الرباعي لمقدم الطلب

رقم هويته الوطنية

تاريخ الميلاد

عنوانه الوطني ومعلومات التواصل

رقم حسابه البنكي

اسم التابع البالغ ورقم التواصل

الحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه الأهلية

حالات وقف صرف المعاش:

يتم وقف صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي إذا كان يتوافر بالشخص المتقدم حالة من هذه الحالات، وهي:

إذا أخل الشخص المستفيد بأي من شروط الاستحقاق في حالة تأخر عملية تحديث البيانات بالشخص المستفيد في حالة فحص الطلب ووجدت الوزارة أن البيانات التي تم إدخالها خاطئة وتختلف عن الواقع إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل لا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، فإنها توقف المعاش إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية إذا تنازل الشخص المستفيد عن المعاش في حالة وفاة الشخص المستفيد

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي:

ونظراً لما قد أشارت إليه الوزارة من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر أن المستقل أو الأسرة يستحقون المعاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، على أن يكون الدخل المحتسب مساوياً للدخل الشهري بعد خصم النسبة التي تم تحديدها 50% من قيمة الدخل المكتسب، وذلك اتباعاً للمعادلة وهي:

الدخل المحتسب = الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب

ونذكر إنه تيم تحديد الدخل الشهري للشخص المستفيد بشكل شهري بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو الأسرة بالكامل خلال السنة التي تسبق طلب معاش الضمان.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي:

بعد تزايد عمليات البحث حول الضمان الاجتماعي وكيفية احتساب قيمة مبلغ الدعم، إلا أن الصفحة الرسمية للوازرة استقبلت العديد من الأسئلة حول شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ونذكر من خلال هذا المقال لكافة متابعينا شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي: