تقويم الدراسي 1443 هو التقويم الذي يبحث عنه الكثير من أولياء الأمور والطلاب حتى يتعرفوا على جميع تفاصيل العام الدراسي الجديد، فهو عبارة عن الخطة التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، والتي توضح كل فصل دراسي ونهايته وأيام الاجازات والعطلات، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على التقويم الدراسي بالتفصيل.

وزاره التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية اعلنت عن التقويم الدراسي الجديد للمملكة عام 1443 لجميع مراحل الدراسة للطلاب.

حيث أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ يوم 21 من شهر محرم عام 1443 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 29 أغسطس 2021.

الفصل الدراسي الأول سوف يبدأ بشكل رسمي في بداية العام الدراسي الجديد يوم 21 من شهر محرم 1443 .

اليوم الوطني الرسمي سوف يكون إجازة وهو يوافق يوم 16 من شهر 2 لعام 1443 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 23/9 2021 .

الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ اختبارات الطلاب بشكل رسمي يوم 15 من شهر 5 لعام 1,443 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 19/12 2021 .

إجازة منتصف العام الدراسي سوف يكون بدايتها بشكل رسمي يوم 26 من شهر خمسه لعام 1443 .

الفصل الدراسي الثاني يبدأ بشكل رسمي في يوم 13 6 1443 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 16 6/ 2022.

تقويم الدراسي 1443وجاءت أهم التفاصيل في التقويم الدراسي كم يلي:خطة التقويم في السعودية

حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية خطة التقويم الدراسي الجديد والتي جاءت على هذا النحو :

العام الدراسي سوف يتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول دراسية حتى يكون في صالح جميع من الطلاب والمعلمين.

المناهج يتم تعديلها حتى تزيد من مستوى التلاميذ التعليمي.

وزارة التربية والتعليم سوف تدخل بعض المواد الجديدة التي تحتاج إليها مراحل التعليم المتنوعة.

بناء على ما تم تحديده في العام الدراسي الجديد 1443 سوف يكون هناك ثلاث فصول دراسية.

كل فصل من هؤلاء الثلاثة مدته 13 أسبوع.

وعدد الأيام الفعلية التي يذهب إليها الطلاب المدارس في الفصول الدراسية الثالثة سيكون 183 يوم.

أما بالنسبة إلى الإجازات التي يحصل عليها الطلاب دون إجازة نهاية الأسبوع سوف تصل إلى 39 يوم.

إحصائية التقويم الدراسي

تحدثنا في هذا المقال عن تقويم الدراسي 1443 وتعرفنا على جميع التفاصيل عن هذا الموضوع.